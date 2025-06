Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen | Idf prova a decapitare vertici Houthi

In un crescendo di tensioni tra Iran, Israele e le potenze mondiali, l’area del Medio Oriente si trova sull’orlo di un conflitto globale. Tra missili, rappresaglie e minacce diplomatiche, la stabilità internazionale appare sempre più fragile. Mentre Putin si propone come mediatore, le tensioni si acuiscono con Iran e Occidente. La situazione richiede attenzione: cosa ci riserva il futuro in questa polveriera geopolitica?

Putin: "Siamo disponibili per una mediazione". Iran minaccia Stati Uniti, Francia e Gb. Netanyahu: "Colpiremo ogni obiettivo degli Ayatollah". Oman: "Cancellati i colloqui Usa-Iran sul nucleare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen | Idf prova a decapitare vertici Houthi

Iran minaccia Usa, Gb e Francia | Pioggia di missili iraniani su Haifa | Israele risponde bombardando Teheran e lo Yemen

Riporta msn.com: Il conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 617.