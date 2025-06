Pioggia di missili dall’Iran la raffica squarcia la notte in Israele – Video

Una notte segnata dalla tempesta di fuoco: oltre 100 missili lanciati dall’Iran contro Israele hanno scosso il Paese, segnando la seconda fase dell'operazione "True Promise 3". Le immagini condivise dalle IDF su X catturano la furia della raffica, che squarcia il cielo e mette alla prova la resilienza dello Stato ebraico. Un episodio che rischia di avere ripercussioni di vasta portata sulla stabilità regionale.

(Adnkronos) – Con oltre 100 missili lanciati contro Israele, arriva la seconda ondata dell'operazione "True Promise 3" di Teheran. Nelle immagini diffuse su X dalle Idf, la raffica squarcia la notte dello Stato ebraico. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: missili - raffica - squarcia - notte

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

Pioggia di missili dall'Iran, la raffica squarcia la notte in Israele - Video; Pioggia di missili dall’Iran, la raffica squarcia la notte in Israele – Video; Pioggia di missili dall’Iran, la raffica squarcia la notte in Israele – Video.

Pioggia di missili dall'Iran, la raffica squarcia la notte in Israele - Video

Si legge su reggiotv.it: Con oltre 100 missili lanciati contro Israele, arriva la seconda ondata dell'operazione "True Promise 3" di Teheran.