Pinotti | Il riarmo è necessario Anche la sinistra se vuole governare deve essere chiara

Nel clima teso e incerto che si preannuncia con il prossimo vertice NATO, il tema del riarmo diventa centrale, anche per la sinistra che mira a governare. La chiarezza sulle spese militari e sulla sicurezza nazionale non può più essere rinviata: è una sfida cruciale per il futuro dell’Italia. Solo attraverso un dibattito aperto e trasparente potremo affrontare le scelte che ci attendono.

"Non c'è dubbio che purtroppo il contesto nel quale si svolgerà il prossimo vertice Nato tra dieci giorni sia questo: l'aumento delle spese militari sarà necessario. Spero lo capiscano sia.

Come la GERMANIA sta diventando una SUPERPOTENZA MILITARE La Germania ha messo in campo un piano enorme per il riarmo. Il governo tedesco ha stanziato mille miliardi di euro da dividere tra investimenti militari diretti e altri in settori strategici, che Vai su Facebook

Pinotti: “Il riarmo è necessario. Anche la sinistra se vuole governare deve essere chiara”; Piano di riarmo europeo, il Pd si spacca in tre; Difendere l'Europa militarmente è necessario. Il Pd deve votare a favore del piano von der Leyen.

Mozione della sinistra, 'No al riarmo, serve Europa di pace' - Luca Pizzuto, capogruppo di Sinistra Futura in Consiglio regionale, lo dice a gran voce mentre in conferenza stampa presenta la mozione a sua prima firma contro il riarmo europeo e la guerra. Riporta ansa.it

Riarmo, Meloni: "Necessario costruire un pilastro europeo della Nato" - (Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2025 "L'Italia e l'Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per rispondere alle responsabilità cui sono chiamate anche in ambito Nato: lo ribadisco ... Come scrive ilmattino.it

La sinistra, il riarmo e la pace - Bisogna prendere atto che la democrazia non mobilita anche quando è sotto attacco. Lo riporta repubblica.it