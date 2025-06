Pino Aogoi | Non solo innovazione in ginecologia serve confronto tra professionisti

In un settore in continua evoluzione come la ginecologia, l'innovazione non si limita alla tecnologia, ma si alimenta di un confronto aperto tra professionisti. Luciano Pino sottolinea come la vera svolta avvenga quando si condivide la volontà di progredire insieme, creando un cambiamento tangibile. È questa sinergia autentica che fa la differenza e apre nuove strade per il futuro della cura femminile.

"La vera innovazione non è solo nella tecnologia, ma nella volontà concreta di confrontarsi per cooperare in modo nuovo. La sinergia fine a se stessa non lascia traccia, è la volontà condivisa di progredire che crea valore e cambiamento". Così Luciano Pino, direttore dell'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aorn San Pio.

