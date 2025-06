Pieve a Nievole | pauroso incendio di vegetazione vicino alle case Cinque feriti due ustionati gravi

Un incendio di vegetazione devastante ha colpito Pieve a Nievole, lasciando dietro sé fumo nero e paura tra i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando le abitazioni vicine e causando cinque feriti, due dei quali gravemente ustionati. La dinamica dell’incidente evidenzia l’urgenza di interventi efficaci per prevenire future tragedie. È un richiamo all'importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Un vasto incendio di vegetazione è divampato oggi, 14 giugno 2025, intorno alle 13.30 a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, in via delle Pietre Cavate, proprio al confine con Montecatini Terme L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pieve a Nievole: pauroso incendio di vegetazione vicino alle case. Cinque feriti, due ustionati gravi

In questa notizia si parla di: nievole - incendio - vegetazione - pieve

Incendio a Pieve a Nievole; Montecatini, incendio tra le case: cinque feriti, due sono gravi –Elicotteri e vigili del fuoco in azione, gli aggiornamenti; Due ustionati gravi in incendio di sterpaglie: paura in Valdinievole, interviene Pegaso.

Due ustionati gravi in incendio di sterpaglie: paura in Valdinievole, interviene Pegaso - Un paziente trasferito al Centro ustionati dell’ospedale pisano di Cisanello, l’altro in una struttura dell’E ... Secondo msn.com

Incendio in zona Pietre Cavate, a fuoco un boschetto vicino alle case, si temono ustionati - Squadre del Comando di Pistoia stanno intervenendo nel Comune di Pieve a Nievole in via delle Pietre Cavate per un incendio di vegetazione nelle vicinanze di alcune abitazioni. Segnala valdinievoleoggi.it

Pieve a Nievole, la protesta da via delle Cantarelle. «Oltre 60mila mezzi a settimana» - Pieve a Nievole Oltre 60mila (62mila per la precisione) veicoli in transito a settimana, esclusi sabato e domenica, lungo via delle Cantarelle, a Pieve a Nievole. Scrive msn.com