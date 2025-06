Pierina la versione di Valeria | So che Louis è innocente non potrei mai vivere vicino a un assassino

In un’intervista intensa e ricca di emozioni, Valeria Bartolucci si confronta nuovamente con il dramma che la coinvolge, avvicinandosi all’udienza cruciale del 23 giugno. La donna, profondamente convinta dell’innocenza di Louis Dassilva, esprime il suo dolore e la determinazione a difendere l’amore e la verità. "So che Louis non potrei mai vivere accanto a un assassino," dichiara, sottolineando il suo affidamento nella giustizia e nel futuro.

Rimini, 14 giugno 2025 – Una lunga intervista-fiume. Rilasciata a pochi giorni dall’udienza preliminare fissata per il 23 giugno prossimo, che vedrà in aula, davanti al gup Raffaele Deflorio, suo marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci, la moglie del 35enne senegalese in carcere dal luglio scorso, è tornata a fornire la sua versione dei fatti, nel corso dell’ultima puntata di Ore 14, il programma di Rai 2. Intervistata da Milo Infante, Bartolucci ha ribadito più volte la sua fiducia nell’innocenza del marito, oggi in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierina, la versione di Valeria: “So che Louis è innocente, non potrei mai vivere vicino a un assassino”

In questa notizia si parla di: pierina - louis - versione - valeria

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

Omicidio Pierina Paganelli Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, a Pomeriggio 5: "Se queste sono le prove, Louis dovrebbe essere scarcerato" Vai su Facebook

Pierina, la versione di Valeria: “So che Louis è innocente, non potrei mai vivere vicino a un assassino”; Omicidio Pierina Paganelli, intercettazioni choc di Valeria Bartolucci che suggerisce a Louis una nuova versione: “Il dna non è il tuo. Dirai che hai mentito, che eri uscito per buttare l'immondizia”. Dassilva era incredulo perché colpevole del delitto?; Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva resta in carcere. Manuela Bianchi sul presunto assassino: «Alimentato dal.

Omicidio Pierina Paganelli, cosa accadrà con Dassilva: Valeria rompe il silenzio - La posizione di Louis Dassilva, in carcere per l'omicidio Pierina Paganelli, e il commento della moglie, Valeria Bartolucci anche su Manuela. Secondo msn.com

Omicidio Pierina, la moglie di Dassilva dopo richiesta rinvio a giudizio: “Non dovrebbe stare in carcere” - Il Tribunale di Rimini ha deciso di accogliere la richiesta di ricusazione del professor Michele Vitiello avanzata dai legali di Louis Dassilva, accusato ... Segnala fanpage.it

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: «Louis innocente, ma tra noi cambierà tutto. Manuela Bianchi? È invidiosa di me» - Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, in carcere da quasi due anni accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli e di cui pochi giorni fa è stato chiesto il rinvio a ... Lo riporta msn.com