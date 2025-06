Pieraccioni frena su Sanremo 2026 | Non ci vado

Pieraccioni mette in pausa le voci su Sanremo 2026: niente palco per lui questa volta. Il trio Panariello-Conti-Pieraccioni, tra battute e risate, forse dovrà aspettare ancora un po’. La verità? Giorgio preferisce restare fedele alla sua essenza, evitando di trasformarsi in quella caricatura di se stesso. Perché, come dice, “Ho la sindrome del cabarettista”: più di dieci persone e sento il bisogno di dire qualcosa che resti impressa.

Il trio Panariello-Conti-Pieraccioni al Festival di Sanremo 2026 probabilmente non ci sarà. A frenare gli entusiasmi dell’amico Giorgio è direttamente l’attore e regista, tra gli altri, de I laureti, film che compie trent’anni dall’uscita. Non ci vo’ per un motivo semplice. Ho la sindrome del cabarettista, se ci sono più di dieci persone presenti, la battuta la devo fare per forza. E non voglio essere ricordato come quello che a Sanremo ha detto sei o sette baggianate. Non vado alle riunioni di condominio per questo motivo, figuriamoci Sanremo dice Pieraccioni a Repubblica. Dichiarazione che cozza con quella di Panariello, che proprio pochi giorni fa ha affermato di essere alla ricerca dell’idea giusta da portare sul palco dell’Ariston con i suoi due amici storici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pieraccioni frena su Sanremo 2026: “Non ci vado”

