Pieraccioni frena su Sanremo 2026 | Non ci vado

Pieraccioni mette in dubbio il suo coinvolgimento a Sanremo 2026, frenando gli entusiasmi dei fan. Tra risate e sincerità, l’attore rivela di soffrire della sindrome del cabarettista: più pubblico significa più battute! Così, tra un progetto e l’altro, il trio Panariello-Conti-Pieraccioni potrebbe restare fuori dalla prossima kermesse. Ma quale sarà davvero il motivo? Restate con noi per scoprirlo!

Il trio Panariello-Conti-Pieraccioni al Festival di Sanremo 2026 probabilmente non ci sarà. A frenare gli entusiasmi dell’amico Giorgio è direttamente l’attore e regista, tra gli altri, de I laureti, film che compie trent’anni dall’uscita. Non ci vo’ per un motivo semplice. Ho la sindrome del cabarettista, se ci sono più di dieci persone presenti, la battuta la devo fare per forza. E non voglio essere ricordato come quello che a Sanremo ha detto sei o sette baggianate. Non vado alle riunioni di condominio per questo motivo, figuriamoci Sanremo dice Pieraccioni a Repubblica. Dichiarazione che cozza con quella di Panariello, che proprio pochi giorni fa ha affermato di essere alla ricerca dell’idea giusta da portare sul palco dell’Ariston con i suoi due amici storici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it