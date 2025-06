Pier Paolo Pasolini | un caso mai chiuso? L’idealista scomodo nella rete delle morti eccellenti

A quasi cinquant’anni dalla tragica notte dell’2 novembre 1975, l’omicidio di Pier Paolo Pasolini rimane un mistero avvolto da ombre e interrogativi irrisolti. Poeta, regista e intellettuale scomodo, Pasolini rappresenta ancora oggi il simbolo di un’Italia che spesso preferisce non guardare. La sua morte, così come le sue parole, continuano a scuotere le coscienze, lasciando aperto il dibattito su un caso mai realmente chiuso.

A quasi cinquant’anni dalla notte del 2 novembre 1975, l’omicidio di Pier Paolo Pasolini continua a rappresentare una delle più inquietanti e irrisolte pagine della cronaca italiana. Poeta, regista, polemista, visionario e soprattutto coscienza critica di un’Italia che non voleva essere guardata troppo da vicino, Pasolini è stato assassinato all’Idroscalo di Ostia con una violenza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pier Paolo Pasolini: un caso mai chiuso? L’idealista scomodo nella rete delle morti eccellenti

In questa notizia si parla di: pasolini - pier - paolo - caso

Finissage per l’omaggio a Pier Paolo Pasolini al centro GiovArti - Il finissage della mostra “Omaggio a Pier Paolo Pasolini” al Centro GiovArti di Centobuchi ha celebrato l’arte, l’amicizia e il dialogo.

In occasione dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini venerdì 13 giugno incontro con Marco Tullio Giordana, regista del film "Pasolini un delitto italiano" - che verrà trasmesso - con Giulio Scarpati nella parte dell'avvocato Marazzita. Condividiamo da Nor Vai su Facebook

Pier Paolo Pasolini: un caso mai chiuso? L’idealista scomodo nella rete delle morti eccellenti; Caso Ramy, cosa c’entra Pier Paolo Pasolini?; Chi ha ammazzato davvero Pier Paolo Pasolini?.

Caso Ramy, cosa c’entra Pier Paolo Pasolini? - Viene spesso rievocato, quando si parla di studenti e di polizia, il Pier Paolo Pasolini de “Il Pci ai giovani”, dopo gli scontri del ... Riporta unita.it

Pier Paolo Pasolini: la morte dello scrittore che non ha mai convinto - L’unico accusato e condannato fu Pino Pelosi detto la Rana che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Scrive leccenews24.it

Chi ha ammazzato Pasolini? Sul Financial Times la storia dell'avvocato che da quindici anni prova a far riaprire il caso - Inizia così il lungo articolo che il Financial Times dedica a Pier Paolo Pasolini a firma di ... huffingtonpost.it scrive