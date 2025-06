Piegare l’Iran per spezzare definitivamente ‘l’Asse della resistenza’ | così Israele vuole ridisegnare il Medio Oriente

L'Iran potrebbe rappresentare l'ultimo ostacolo a un nuovo ordine nel Medio Oriente, e Israele sembra determinato a spezzare definitivamente l'“asse della resistenza”. Questo attacco, descritto dal Wall Street Journal come una guerra prolungata di 14 giorni, va ben oltre una semplice operazione militare: è una mossa strategica per ridisegnare gli equilibri regionali. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

L’attacco di Israele all’ Iran “non è un’operazione militare, ma una vera guerra combattuta a 1.500 chilometri da casa” e che, secondo il Wall Street Journal, durerà almeno 14 giorni. Una guerra della quale, si potrebbe affermare in maniera superficiale, lo Stato ebraico non aveva affatto bisogno, dato lo sforzo militare nella Striscia di Gaza, la traballante tregua in Libano e i missili lanciati dagli Houthi yemeniti. Ma la prospettiva di Benjamin Netanyahu guarda a un obiettivo che, forse, ai suoi occhi non è poi così distante: lo sgretolamento definitivo di quell’ Asse della resistenza, quella Mezzaluna sciita che da 45 anni rappresenta il suo principale antagonista in un Medio Oriente che, con la caduta degli ayatollah, verrebbe totalmente ridisegnato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piegare l’Iran per spezzare definitivamente ‘l’Asse della resistenza’: così Israele vuole ridisegnare il Medio Oriente

