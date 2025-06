Piccoli cuori umani battono in embrioni di maiali su Nature l’annuncio degli scienziati cinesi

Un emozionante passo avanti nella biotecnologia: per la prima volta, un piccolo cuore umano ha battuto all’interno di un embrione di maiale, segnando una svolta nel settore delle ricerche sulle cellule staminali. L’esperimento, durato 21 giorni e annunciato a Hong Kong durante il convegno ISSCR, apre nuove speranze per il trapianto di organi ma anche sfide etiche da affrontare. Un risultato che potrebbe rivoluzionare il futuro della medicina rigenerativa.

Un piccolo cuore umano ha battuto per la prima volta in un embrione di maiale. Campeggia in primo piano sul sito di Nature la foto e l’articolo che annuncia un esperimento, durato complessivamente 21 giorni, annunciato a Hong Kong durante il convegno della Società Internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr). È il secondo organo che viene fatto sviluppare nell’embrione di un’altra specie: la prima volta era accaduto nel 2023 con il rene. Embrioni-chimera come questi rappresentano una nuova, possibile, via per trovare una soluzione alla carenza di organi umani per i trapianti e nello stesso tempo sono laboratori viventi per studiare meglio lo sviluppo degli organi umani e per sperimentare farmaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it