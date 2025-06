Piccoli comuni la senatrice Minasi lancia una nuova strategia per i territori dimenticati

La senatrice Minasi rivela una nuova strategia per rilanciare i piccoli comuni italiani, veri custodi di storia e identità. Questi territori, spesso trascurati, sono il cuore pulsante di coesione sociale e sviluppo sostenibile. È arrivato il momento di mettere al centro delle politiche nazionali il loro potenziale, dando vita a una rinascita che valorizzi radici e futuro. Solo così l’Italia potrà riscoprire la propria vera forza.

"I piccoli Comuni rappresentano l'ossatura della nostra Italia: presidi di storia, identità e coesione sociale, non possiamo più consentire che vengano relegati ai margini delle strategie nazionali. È da questi territori che può e deve originarsi una nuova stagione di sviluppo sostenibile.

