Picco di caldo bollino rosso in 11 città | si sfiorano i 40 gradi Ma quanto dura? Le previsioni

L’estate raggiunge il suo apice con temperature da record: in 11 città si sfiorano i 40°C, e il bollino rosso domina il fine settimana su larga parte d’Italia. Il caldo afoso si farà sentire ancora per alcuni giorni, secondo le previsioni del Ministero della Salute. Ma quanto durerà questa ondata di calore estremo? Scopriamolo insieme, per prepararsi al meglio ad affrontare le temperature più alte dell’anno.

Fine settimana all'insegna del grande caldo su larga parte d'Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal ministero della Salute, oggi l'allerta di livello 3, la più elevata ("bollino rosso") riguarda 6 città (Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia.

Caldo sempre più forte sull’Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

