PiazzaPulita imbarazzo per Maurizio Landini | Contro il governo? Falso

Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è trovato in imbarazzo a Piazza Pulita quando ha affrontato il fallimento del referendum, evidenziando come l'obiettivo fosse cancellare leggi controverse senza una vera discussione nel merito. La mancata partecipazione ha mostrato le criticità di un sistema che spesso lascia i cittadini disillusi e divisi. Un episodio che mette in luce le sfide della partecipazione democratica nel nostro paese.

Sul referendum "è andata male, non abbiamo raggiunto il quorum. Avevamo raccolto le firme proprio perché il nostro obiettivo era cancellare queste leggi" e "non si è riusciti a fare una discussione nel merito" con destra e sinistra che semplicemente invitavano a non votare. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Piazza Pulita. Quanto alle dichiarazioni secondo cui la consultazione popolare sarebbe stata un suo trampolino di lancio per entrare in politica, "sono cavolate. No, proprio non esiste", e sul futuro "basta, ho lavorato 50 anni". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42956344 Poi torna ancora sul referendum: "Stiamo parlando di 13 milioni di persone che hanno votato sì e sono di più sia del governo che dell'opposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, imbarazzo per Maurizio Landini: "Contro il governo? Falso"

