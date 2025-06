Piano Mattei Ruggero Razza | Il Sud può rilanciare l’Europa

Il Piano Mattei rappresenta un’occasione storica per ridisegnare il futuro del Sud e rafforzare l’Europa intera. Ruggero Razza, eurodeputato di FdI, sottolinea come il Sud Italia possa diventare il cuore pulsante di una rinascita europea, finora troppo trascurata. È giunto il momento di cambiare rotta e investire sulle potenzialità meridionali per rilanciare l’intera Unione. La sfida è aperta: il Sud può davvero fare la differenza.

L’eurodeputato di FdI: “Per troppo tempo l’Ue ha guardato altrove” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Piano Mattei, Ruggero Razza: “Il Sud può rilanciare l’Europa”

In questa notizia si parla di: piano - mattei - ruggero - razza

Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo» - Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia.

Ue, Razza (FdI/ECR): Italia più determinante nel Mediterraneo grazie al Piano Mattei del Governo; L’intervista a Crocetta, interviene Razza: “Lezioni? Anche no”; Europarlamento, Ruggero Razza eletto alla presidenza della delegazione D-Mag.

Razza: “FdI protagonista del dibattito in Europa, Sicilia fondamentale per il Mediterraneo” CLICCA PER IL VIDEO - Fratelli d’Italia protagonista del dibattito della politica comunitaria, a dirlo ai microfoni de ilSicilia. Si legge su ilsicilia.it

Ruggero Razza "Un Piano Mattei per la Sicilia" - Così, in un'intervista al quotidiano La Sicilia, l'ex assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza ... Segnala notizie.tiscali.it

Piano Mattei, quali sono i progetti per 1,2 miliardi: Italia ponte tra Africa ed Europa - L'Italia ha aperto la strada, ora è l'Europa che deve crederci e investire di più. Segnala ilmattino.it