Piano Mattei | Giorgia e Ursula appuntamento a Roma

Il 20 giugno a Roma sarà il palcoscenico di un appuntamento strategico tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, segnando un’ulteriore svolta nel Piano Mattei. Un momento cruciale che promette di rafforzare le iniziative integrate nella manovra europea, aprendo nuove prospettive per il nostro Paese e l’Europa intera. Scopriamo insieme quali sono i punti chiave di questa importante occasione.

Il 20 giugno nella Capitale una ulteriore accelerazione alle iniziative integrate nella manovra Ue: ecco quali sono

Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo» - Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia.

