Petrolio | prezzo sale dopo attacco di Israele all’Iran

L’attacco di Israele all’Iran ha scosso i mercati energetici, facendo schizzare i prezzi del petrolio oltre il 7%. In un clima di crescente incertezza geopolitica, gli investitori si preparano a fronteggiare potenziali interruzioni dell’approvvigionamento. Warren Patterson, Head of Commodities Strategy di ING, evidenzia come questa escalation possa determinare un premio di rischio più elevato, mettendo in discussione la stabilità globale e le future dinamiche di prezzo del greggio.

I prezzi del petrolio sono aumentati d i oltre il 7% questa mattina dopo i raid aerei di Israele contro l’Iran. Gli attacchi hanno aumentato significativamente l’incertezza geopolitica e impongono al mercato petrolifero di valutare un premio di rischio più elevato per eventuali interruzioni dell’approvvigionamento. Lo sottolinea Warren Patterson, Head of Commodities Strategy di ING, commentando i primi effetti economici dell’attacco di Israele all’Iran. Israele attacca l’Iran. Israele ha iniziato a condurre attacchi contro impianti nucleari iraniani e obiettivi militari. I raid israeliani arrivano mentre da settimane Stati Uniti e Iran stanno conducendo colloqui sul nucleare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Petrolio: prezzo sale dopo attacco di Israele all’Iran

