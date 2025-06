Petrenko sul podio Una star alla Scala

Un ritorno trionfale per Kirill Petrenko alla Scala, dove si conferma come una star indiscussa. Domani alle 20, nell’ambito di "Orchestre ospiti", l’ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal celebre Maestro, riporterà il pubblico in un viaggio tra i capolavori di Schumann, Mozart e Brahms. Un evento imperdibile che promette emozioni intense e una serata di grande musica classica. Non mancate a questa entusiasmante esibizione.

Torna alla Scala, domani alle ore 20, nell'ambito del ciclo "Orchestre ospiti" l' Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Kirill Petrenko (nella foto), lo "Chefdirigent" dei Berliner Philharmoniker che al Piermarini ha debuttato nell'ottobre 2024 dirigendo un sensazionale Rosenkavalier. Programma di alta tradizione che accosta Schumann, Mozart e Brahms. Di Robert Schumann si esegue l'Ouverture che apre le musiche di scena per il poema drammatico "Manfred" di Lord Byron, mentre la "Sinfonia concertante per fiati K 297b" di Wolfgang Amadeus Mozart permette di mettere in luce le qualità dei solisti dell'Orchestra: Andrea Oliva al flauto, Francesco Di Rosa all'oboe, Andrea Zucco al fagotto e Alessio Allegrini al corno.

