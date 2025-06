Pet Camper Tour approda a Valmontone per raccontare storie di abbandono e solidarietà

Pet Camper Tour approda a Valmontone, portando un mosaico di voci e emozioni contro l'abbandono e per la sicurezza di tutti. Un viaggio itinerante che rompe il silenzio, dando voce a chi ha vissuto esperienze di solidarietĂ e abbandono, e invita tutti a condividere la propria testimonianza. Con ogni storia, si costruisce un messaggio forte e concreto: insieme possiamo fare la differenza. Unisciti a noi e lascia anche tu il tuo segno.

Un mosaico di voci ed emozioni per rompere il silenzio e lasciare una propria testimonianza. Riparte la campagna itinerante "Pet Camper Tour", che prosegue il suo viaggio contro l'abbandono e per la sicurezza stradale di umani e animali con la raccolta di storie ed esperienze personali

