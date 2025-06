Pesco Sannita Capocefalo | Subito una mensa scolastica

A Pesco Sannita, l’anno scolastico si è concluso, ma le sfide legate alla mensa scolastica rimangono al centro del dibattito. Il consigliere di opposizione Paolo Capocefalo ha denunciato le difficoltà vissute dagli studenti, costretti a consumare i pasti nei classi con grande disagio. Una situazione che evidenzia l’urgenza di interventi concreti per migliorare le condizioni delle mense e garantire un ambiente più sereno e confortevole per i nostri giovani.

Anche a Pesco Sannita si è concluso da poco l'anno scolastico, allo stesso tempo è finito anche il servizio mensa per i ragazzi che frequentano il plesso di Pesco Sannita. Sul tema mensa scolastica è intervenuto il consigliere di opposizione Paolo Capocefal o. "Purtroppo, i nostri alunni – ha dichiarato Capocefalo – sono stati costretti per tutto l'anno a mangiare sui banchi all'interno delle classi, con enorme disagio per i docenti per gli alunni e soprattutto per gli operatori della mensa, che hanno svolto un lavoro eccellente durante tutto l'anno nonostante le difficoltà logistiche sobbarcandosi incombenze ulteriori per rendere il servizio ottimale.