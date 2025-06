Pesci Piccoli – Stagione 2 | recensione della serie di The Jackal

Preparati a immergerti nuovamente nel mondo frizzante di Pesci Piccoli, la serie di The Jackal ora disponibile su Prime Video. La seconda stagione, ricca di humor, colpi di scena e personaggi irresistibili, conferma il suo stile unico e coinvolgente. Con un mix di ironia e spunti di riflessione, questa nuova avventura nell’agenzia Tree of Us promette di sorprendere anche i fan più affezionati. Ecco la nostra recensione completa per scoprire cosa rende questa stagione imperdibile...

Dal 13 giugno Prime Video riapre le porte della Tree of Us, l’agenzia di comunicazione e marketing in cui Ciro, Fabio, Greta, Aurora, Gianluca e tanti altri cercano di sopravvivere al mondo e a loro stessi. Proprio così, Pesci Piccoli  – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget torna con un nuovo ciclo di episodi per una seconda stagione che porta avanti tutte le particolarità del primo ciclo, sconfinando nei territori dell’assurdo e del sentimentalismo, senza perdere la sua natura. Pesci Piccoli – Stagione 2: dove eravamo rimasti?. Nella seconda stagione Greta ( Martina Tinnirello ) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio, che continua a essere estremamente gentile con lei, nonostante la giovane donna non sembri meritare queste attenzioni (così pare, all’inizio). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Pesci Piccoli 2 più profonda e più surreale, eppure più vera: I The Jackal ci raccontano la seconda stagione - Pronti a immergervi in un mondo dove il surrealismo si fonde con la verità più profonda? Dal 13 giugno su Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli di The Jackal promette un viaggio unico tra omaggi all'infanzia, guest star sorprendenti e una scrittura sempre più maturata.

