Pescara nel Cuore | Cinque rotture idriche e utenti del consorzio di bonifica allo stremo Risolvano o si dimettano

Pescara nel cuore sta vivendo un'emergenza idrica senza precedenti, con cinque rotture lungo la rete in pochi giorni che hanno lasciato centinaia di utenti senza acqua per settimane. Campi e giardini sono bruciati dal sole e dalla siccità , minacciando raccolti e rendendo impossibile il lavoro di agricoltori e cittadini. È ora di agire: risolvano subito i problemi o si dimettano, perché il futuro di questa comunità non può essere messo a rischio.

“Cinque rotture lungo la rete idrica in pochi giorni e centinaia di utenti del Consorzio di bonifica sono ormai senza acqua per campi, terreni e giardini da circa tre settimane. Questo significa orti e campi bruciati dal sole, dal caldo e dalla siccità , interi raccolti a rischio e perdite. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pescara nel Cuore: "Cinque rotture idriche e utenti del consorzio di bonifica allo stremo. Risolvano o si dimettano"

In questa notizia si parla di: cinque - rotture - utenti - consorzio

Pescara nel Cuore: Cinque rotture idriche e utenti del consorzio di bonifica allo stremo. Risolvano o si dimettano; Utenti Consorzio di Bonifica senz'acqua, rabbia associazione; Disagi idrici nel pescarese: cinque rotture e centinaia di utenze senza acqua da settimane.

Pescara nel Cuore: "Cinque rotture idriche e utenti del consorzio di bonifica allo stremo. Risolvano o si dimettano" - Aziende e privati allo stremo nel Pescarese denuncia l'associazione ricordando gli alti costi che sostengono e soprattutto i mancati interventi di manutenzione su una rete vecchia che ogni anno metton ... Come scrive ilpescara.it

Utenti Consorzio di Bonifica senz'acqua, rabbia associazione - "Cinque rotture lungo la rete idrica in pochi giorni e centinaia di utenti del Consorzio di Bonifica sono ormai senza acqua per campi, terreni e giardini da circa tre settimane. Riporta ansa.it

Disagi idrici nel pescarese: cinque rotture e centinaia di utenze senza acqua da settimane - La crisi idrica nelle zone collinari di Pescara, causata da guasti alla rete del consorzio di bonifica, mette a rischio agricoltura e utenze domestiche; cresce il malcontento e si valutano azioni lega ... Da gaeta.it