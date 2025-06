Pesaro | Comune e Vis Bosco valutano nuovo stadio o ristrutturazione del Benelli

Pesaro, Comune e Vis Bosco si confrontano sul futuro dello stadio Benelli, valutando tra nuova costruzione o ristrutturazione. Dopo un confronto iniziale a distanza, le parti hanno incontrato in un clima più costruttivo e collaborativo. Riccardo Pozzi, assessore ai lavori pubblici, dichiara: "Non è mai mancata la disponibilità del Comune a trovare le condizioni affinché la prima società di calcio delle Marche possa avere una casa idonea". La sfida ora è trovare la soluzione migliore per il futuro del calcio pesarese.

Dopo il confronto a distanza, in cui il presidente della Vis Bosco e il sindaco Biancani hanno espresso le proprie opinioni "schiettamente", le parti si sono incontrate in un clima costruttivo Riccardo Pozzi, assessore ai lavori pubblici, avete ritrovato una intesa? "Non è mai mancata. La disponibilità del Comune a trovare le condizioni affinché la prima società di calcio delle Marche possa avere una casa idonea, rispetto ad un progetto ambizioso che ha, ci sono sempre". Cosa vi siete detti? "Abbiamo fatto diverse valutazioni sul futuro. E' prematuro andare oltre in questo momento, ma posso dirvi che teniamo aperte due strade: la prima porta al nuovo stadio e stiamo ragionando per realizzarlo davvero insieme, in modo che risponda a requisiti di modernità .

