Perugia ottiene la Licenza Nazionale per la Serie C 2025 26

La giornata di oggi segna una grande conquista per il Perugia: l’ok ufficiale della Co.Vi.So.C e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 2025/26. Un risultato che conferma la solidità e la determinazione del club biancorosso, pronto a scendere in campo con rinnovato entusiasmo. È l’inizio di un nuovo capitolo che promette emozioni e successi, e il Perugia è pronto a scriverli.

Il Perugia sarà ai nastri di partenza il 24 agosto. Non c’erano nubi all’orizzonte o perplessità ma il club di Faroni si è allineato alle altre società e ha comunicato "che la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta dal Club biancorosso, in data odierna hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 202526 ". La giornata di ieri è stata meno travagliata delle ultime. I verdetti della Covisoc riservano sempre sorprese, mentre la giornata è sfilata con tanti ok per le società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia ottiene la Licenza Nazionale per la Serie C 2025/26

