Perugia Fontivegge da lunedì 16 giugno scatta la zona rossa | stretta su sicurezza e degrado nella zona della stazione

A partire da lunedì 16 giugno 2025, Perugia si mobilita contro il degrado: la zona di Fontivegge diventa "zona rossa", con misure di sicurezza rafforzate e un impegno concreto per restituire serenità a cittadini e visitatori. Un passo deciso per contrastare i problemi storici di spaccio e degrado, sperando di riscrivere insieme il volto di una delle aree più delicate della città. La sfida è aperta, ma l’obiettivo è chiaro: ritrovare legalità e tranquillità.

A partire da lunedì 16 giugno 2025, l'area attorno alla stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, sarà ufficialmente "zona rossa". Lo stabilisce un' ordinanza firmata dal Prefetto Francesco Zito, che prevede una vigilanza rafforzata per tre mesi, fino a metà settembre, in uno dei quartieri più problematici della città. L'obiettivo: ripristinare condizioni di sicurezza e legalità in una zona che da anni fa registrare episodi di spaccio, degrado urbano e criminalità diffusa. La misura, trasmessa al Comune di Perugia per la pubblicazione all'Albo Pretorio, riguarda un'area che comprende Piazza Vittorio Veneto, Piazza del Bacio, la stazione FS e il complesso dell' Ottagono.

Perugia non è Gomorra, l’Italia non è una zona di guerra - Negli ultimi giorni, Perugia è stata descritta come un palcoscenico di violenza e illegalità, evocando immagini da fiction criminale.

