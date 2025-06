Perugia 1416 al via la rievocazione storica Porta Santa Susanna vince la prima sfida

Perugia 1416 torna a rivivere con passione e orgoglio, portando in piazza antiche tradizioni e competizioni emozionanti. La prima sfida, quella del Tiro con l’arco storico, ha visto trionfare il rione Porta Santa Susanna, che si aggiudica così il meritato primo posto di questa decima edizione. L’atmosfera di festa e rivalità amichevole coinvolge cittadini e visitatori, pronti a scoprire le meraviglie del passato. E la storia continua...

E' il rione di Porta Santa Susanna ad aggiudicarsi la prima sfida di Perugia 1416, che ieri ha dato il via alla decima edizione. Gli atleti del rione azzurro hanno trionfato nella gara del Tiro con l'arco storico che si è svolta in piazza IV Novembre al termine del tiro alla fune per bambini, una novità che si è aggiucata Porta Eburnea. Santa Susanna ha vinto con 11 centri, seguita da San Pietro con 10, terzo posto per Porta Sole, a seguire Sant'Angelo e Porta Eburnea. Oggi nuova giornata ricca di suggestioni: forza e resistenza degli atleti sono protagonisti della seconda gara, la Mossa alla Torre, dalle 17.

