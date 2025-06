Persi nel viaggio

In un mondo in cui il tempo sembra dilatarsi e le nostre esistenze si fermano in attesa di qualcosa di indefinito, ci troviamo spesso “persi nel viaggio”. Questi momenti sospesi, tra aspettative e speranze, plasmano il nostro quotidiano e ci invitano a riflettere sulla natura stessa della vita e del suo incessante fluire. È un viaggio fatto di attese, di sogni e di incontri, che ci accompagna lungo il percorso verso l’ignoto.

Ci sono situazioni di attesa, nel quotidiano divenire, durante le quali è come se le singole esistenze rimanessero sospese, in attesa di qualcuno, di qualcosa, di un evento, di un arrivo, di un approdo al luogo della nuova tappa di ogni giorno nella corsa terrena al traguardo incerto. Non è proprio vita, ma una sorta di attività strumentale e vicaria. La vita, quella vera è un'altra cosa, fatta di ricordi, di umile quotidianità coi tempi scanditi dal levar del sole fino al tramonto. Un tempo esistevano le " Vacanze " ( da Vacare che significa essere vuoto, libero, o privo ) ed era il periodo in cui la gente partiva, per tornare o per andare.

