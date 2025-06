Perseguita l’ex moglie violando il divieto di avvicinamento

La storia di questa vicenda mette in luce come le misure di tutela possano essere purtroppo infrante con determinazione e perseveranza. Nonostante il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, un uomo di 40 anni ha continuato a perseguitare la sua ex moglie, dimostrando ancora una volta che la lotta contro lo stalking richiede interventi ancora più incisivi e una forte attenzione da parte delle autorità .

Una denuncia per stalking e il divieto di avvicinamento all’ex moglie – con obbligo di indossare il braccialetto elettronico – non sono bastati ad un uomo di 40 anni che, ignorando le misure cautelari a suo carico, si è comunque avvicinato all’abitazione della donna, probabilmente con l’intento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Perseguita l’ex moglie violando il divieto di avvicinamento

In questa notizia si parla di: moglie - divieto - avvicinamento - perseguita

Uccide la moglie davanti alla figlia di 10 anni a Settala: “Non rispettava il divieto di avvicinamento alla bambina” - Un tragico femminicidio si è consumato a Settala, Milano, dove un uomo di 50 anni ha ucciso la moglie a coltellate davanti alla figlia di 10 anni.

Maltratta e perseguita l'ex moglie: i Carabinieri di Angri eseguono un’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento per un uomo di 44 anni Vai su Facebook

Crotone, perseguita l’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento per un 50enne Vai su X

Perseguita l’ex moglie violando il divieto di avvicinamento; Perseguita l’ex moglie nonostante il divieto: 50enne ai domiciliari con braccialetto; Angri, maltratta e perseguita l'ex moglie: divieto d'avvicinamento per un 44enne.

Maltratta e perseguita la sua ex moglie: divieto di avvicinamento per un 44enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Malles, ignora il braccialetto elettronico e perseguita la ex: arrestato - Nell’operazione tra il nucleo di Carabinieri di Malles Venosta e quelli di Silandro, l’uomo è stato trovato a meno di 500 metri dal luogo di residenza della donna ... Riporta altoadige.it

Angri. Maltratta e perseguita l’ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento per un 44enne - I comportamenti dell’uomo hanno indotto la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore a disporre la misura cautelare d ... Si legge su telecolore.it