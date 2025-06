Permesso di soggiorno negato rischia l’espulsione dopo 23 anni in Italia

Dopo 23 anni di vita in Italia, A.K., migrante ghanese con un regolare permesso di soggiorno, si trova ora sull’orlo dell’espulsione a causa del suo permesso negato. La sua storia evidenzia le sfide di un sistema che può mettere a rischio stabilità e dignità di chi ha costruito una vita nel nostro Paese. Un caso che invita a riflettere sulle politiche migratorie e i diritti umani.

Ha evitato l'espulsione all'ultimo minuto A.K., un migrante ghanese che dal 2007 risiedeva a Bacoli, in provincia di Napoli, con un lavoro regolare e il permesso di soggiorno.

