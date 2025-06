Permessi di soggiorno in cambio di mazzette | arrestati un poliziotto e una candidata di Fdi

Un’indagine scottante scuote il sistema dell’immigrazione: un pubblico ufficiale e una candidata di FDI sono stati arrestati per una presunta tangente di 5mila euro, destinata a facilitare il rilascio di un permesso di soggiorno. Questo caso solleva gravi interrogativi sulla trasparenza e integrità delle procedure amministrative, mettendo in discussione la fiducia nelle istituzioni. La vicenda si svela come un monito sulla lotta alla corruzione nel cuore della pubblica amministrazione.

Una presunta tangente da 5mila euro, destinata ad agevolare il rilascio di un permesso di soggiorno, ha portato all'arresto in flagranza di un pubblico ufficiale e di una intermediaria. In manette sono finiti Luigi Mingherlino, sostituto commissario in servizio all'Ufficio Immigrazione della.

Permessi di soggiorno lumaca: si aprono spiragli per la 2° sezione, mentre resta drammatica la situazione per i richiedenti asilo - A Salerno, si profilano miglioramenti per gli stranieri in attesa di permessi di soggiorno per motivi lavorativi.

