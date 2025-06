Perin Juve piovono conferme sull’addio | il portiere ha preso questa decisione per il suo futuro Come cambia il mercato bianconero

Il futuro di Mattia Perin alla Juventus si fa sempre più incerto, con numerose conferme sull’addio imminente. La decisione del portiere potrebbe rivoluzionare il mercato bianconero, aprendo nuove strade sia in entrata che in uscita. La sessione estiva promette emozioni e sorprese, mentre la Juve si prepara a riorganizzare il suo reparto tra addii e nuovi arrivi. La vera domanda è: qual è il prossimo capitolo per la Vecchia Signora?

Perin Juve, piovono conferme sull'addio: il portiere ha preso questa decisione per il suo futuro. Come potrebbe cambiare il mercato bianconero. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il calciomercato Juve nel corso di questa sessione estiva c'è anche Mattia Perin, accostato in questi ultimissimi giorni anche al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'estremo difensore viene dato in uscita dal club bianconero, che a quel punto potrebbe poi decidere di puntare come secondo su un profilo giovane ma di grande prospettiva.

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

Perin via dalla Juve? Arrivano nuove conferme: ecco cosa filtra sul possibile addio del secondo portiere bianconero. Ultimissime - Cosa filtra sul suo possibile addio: novità in vista dell’estate e della prossima stagione per quanto riguarda il portiere Come confermato anche dall’esperto di mercato Nicolò Sc ... Secondo juventusnews24.com

