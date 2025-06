Pericolo sulle strade Strisce pedonali sparite Il Comune ai ripari | | Pronti a intervenire

Le strisce pedonali scompaiono sempre più spesso, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e studenti. Il Comune si mobilita per intervenire prontamente, riconoscendo l’urgenza di ripristinare una segnaletica adeguata. Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al Decoro, assicura che quanto prima verranno eliminate le criticità e ripristinati i passaggi pedonali essenziali, perché la tutela di tutti è una priorità assoluta.

"L’assenza o il deperimento della segnaletica riguardante i passaggi pedonali è una mancanza di cui siamo a conoscenza e che abbiamo in programma di risolvere". Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al Decoro, rassicura sull’attenzione alla segnaletica pedonale dopo le varie segnalazioni di strisce scolorite, quasi invisibili, o del tutto mancanti. Camminando per alcune delle vie cittadine, infatti, ci si imbatte facilmente in attraversamenti pedonali poco visibili che mettono in difficoltà auto e pedoni. Una situazione generalizzata – come testimonia il viaggio fotografico che pubblichiamo –, da corso Cavour a via Cioci, da viale Carradori a via Spalato, da viale Leopardi a via Roma e via Crescimbeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pericolo sulle strade. Strisce pedonali sparite. Il Comune ai ripari:: "Pronti a intervenire"

