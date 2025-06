Pergola presenta Stream! il suo nuovo album | È un disco eclettico È un grande segnale che il cantautorato abbia trionfato a Sanremo- Intervista Video

Scopri “STREAM!”, il nuovo album di Pergola, l’eclettico cantautore che porta il cantautorato italiano a nuovi traguardi. Con brani che uniscono profondità e atmosfere oniriche, Pergola ci guida in un viaggio emozionante tra sogno e realtà, segnando un grande trionfo del genere a Sanremo. Un disco che segna un’epoca e conferma il ritorno di un protagonista della scena musicale italiana. Il futuro della musica è già qui.

Esce oggi, 13 giugno "STREAM!" (Stream Records), il nuovo album dell'eclettico cantautore e compositore Pergola, nome d'arte di Francesco Pergola. L'album è anticipato in radio e in digitale dal brano dalle atmosfere oniriche e coinvolgenti, "DOVE IL SOGNO VA". Registrato in diversi importanti studi di registrazione, tra cui i prestigiosi Real World Studios fondati da Peter Gabriel. Attraverso testi profondi e atmosfere suggestive, Pergola accompagna l'ascoltatore in un percorso introspettivo che riflette la condizione umana, intrecciando esperienze personali e riflessioni di carattere sociale.

