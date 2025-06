PerFare la pratica artistica per favorire benessere e inclusione

Perfare, il progetto di welfare culturale che utilizza teatro e danza come strumenti di inclusione, dimostra come l’arte possa trasformare vite e abbattere barriere sociali. In tre anni, ha coinvolto persone in condizioni di disagio fisico e psichico in Italia e oltre, promuovendo benessere e integrazione attraverso performative esperienze. Ieri, al Museo Omero di Ancona, si è fatto il punto su questa straordinaria avventura, un esempio luminoso di come l’arte possa essere motore di cambiamento e solidarietà.

Quando il teatro e la danza favoriscono il benessere e l’inclusione sociale di persone in condizioni di disagio, fisico e psichico. E’ il senso del progetto di welfare culturale ‘ PerFare - Performing arts to promote social welFare access in Europe’, finanziato dal programma Europa Creativa e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo. Ieri al Museo Omero di Ancona è stato fatto un bilancio dell’iniziativa, che in 36 mesi ha coinvolto Italia, Portogallo, Romania, Svezia e Ungheria. Oltre 400 le persone raggiunte, tra disabili e appartenenti a minoranze e gruppi socialmente emarginati, cui è stata data un opportunità di arricchimento personale e di sviluppo di abilità, nonostante le difficoltà nel fare incontrare due mondi (spettacolo dal vivo e realtà socio-sanitarie) apparentemente distanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "PerFare", la pratica artistica per favorire benessere e inclusione

