Perdita dalla condotta idrica San Paolo di Civitate senz' acqua per i lavori | arrivano due autobotti

A causa di una improvvisa perdita sulla condotta idrica di San Paolo di Civitate, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa temporaneamente. Per garantire continuità, arriveranno due autobotti che distribuiranno acqua alla comunità durante gli interventi di riparazione, previsti per tutta la giornata. Restate sintonizzati per eventuali aggiornamenti e grazie per la vostra pazienza in questo momento di emergenza.

A causa di una improvvisa perdita sulla condotta suburbana che alimenta l’abitato di San Paolo di Civitate, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Perdita dalla condotta idrica, San Paolo di Civitate senz'acqua per i lavori: arrivano due autobotti

In questa notizia si parla di: perdita - condotta - paolo - civitate

Perdita dalla condotta idrica, San Paolo di Civitate senz'acqua per i lavori: arrivano due autobotti.

San Paolo di Civitate, 56enne morì dopo essere stata dimessa da ospedale: aperta inchiesta - Stando alla ricostruzione dell’accaduto la donna poco dopo mezzogiorno, ha accusato un improvviso malore mentre era a casa: perdita di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Incidente mortale tra San Severo e San Paolo di Civitate - Un uomo di 36 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale che unisce San Paolo di Civitate a San Severo, nel Foggiano. Si legge su rainews.it

San Paolo Civitate, agguato nella notte, 28enne gambizzato: non è grave - Un giovane Antonio Cilla di 28 anni con piccoli precedenti penali è stato ferito da un colpo di pistola ad un ginocchio ieri sera a San Paolo di Civitate, nel Foggiano. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it