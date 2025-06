Percorsi abilitanti 30 CFU eCampus | requisiti e modalità di iscrizione ai corsi

Se sogni di ottenere l’abilitazione per una nuova classe di concorso, questa è l’opportunità che fa per te. I percorsi abilitanti da 30 CFU dell’Università eCampus, in collaborazione con La Tecnica della Scuola, sono aperti alle iscrizioni fino al 27 giugno 2025. Scopri requisiti, modalità di iscrizione e come prepararti al meglio per un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Non perdere questa occasione per avanzare nella tua carriera docente!

Sono state aperte le iscrizioni per i percorsi abilitanti da 30 CFU, dedicati ai docenti che desiderano ottenere un’abilitazione per una nuova classe di concorso. L’Università eCampus, in collaborazione con La Tecnica della Scuola, gestisce i corsi con scadenza il 27 giugno 2025. A chi si rivolgono i percorsi abilitanti eCampus da 30 CFU I . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

