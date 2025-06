Perché sulle spiagge romagnole ci sono decine di edifici abbandonati che non dovrebbero esserci

Perché, tra il mare cristallino e la sabbia dorata, sulle spiagge romagnole si nascondono decine di edifici abbandonati che svelano storie di passato e di cambiamenti. Mentre molti stabilimenti balneari sono vivi e accoglienti, altri restano silenziosi testimoni di un’epoca passata, con cartelli misteriosi e strutture dismesse. Questi spazi dimenticati richiamano l’attenzione di chi ama esplorare il lato sconosciuto della Riviera Romagnola.

Sulle spiagge romagnole ci sono molti edifici. Nella maggior parte dei casi si tratta di stabilimenti balneari attivi e aperti al pubblico, ma si trovano anche delle attività che riportano dei cartelli inusuali – come "Spiaggia riservata" o "Spiaggia privata" – e tanti manufatti abbandonati.

