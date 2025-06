Perché Israele ha attaccato ora l’Iran e che ruolo hanno giocato davvero gli Usa? Il videocommento di Dario Fabbri

Perché Netanyahu ha deciso di attaccare l'Iran ora? Il videocommento di Dario Fabbri svela i motivi nascosti dietro questa mossa strategica, tra negoziati sul nucleare e il ruolo nascosto degli Stati Uniti. È solo una coincidenza o c’è qualcosa di più grande in gioco? Scopri come questa operazione possa rimodellare gli equilibri regionali e cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. La verità, forse, sta proprio davanti ai nostri occhi.

Perché Benjamin Netanyahu ha rotto gli indugi e deciso di attaccare proprio ora l’Iran? Il negoziato sul nucleare svolto negli ultimi mesi sotto gli auspici degli Usa era solo una copertura o è stato proprio la ragione della svolta israeliana? Come e quanto sono stati davvero coinvolti gli Usa nell’ elaborazione dei piani di attacco dello Stato ebraico? Infine, cosa forse più importante, quanto è stato davvero indebolito il regime iraniano e il suo programma nucleare? Abbastanza da aprire la strada addirittura a un cambio di regime a Teheran? Domande e risposte a poche ore dall’apertura della nuova guerra in Medio Oriente nell’analisi del direttore di Domino Dario Fabbri. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - israele - attaccato - ruolo

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Come Israele ha attaccato l'Iran, il ruolo del Mossad e la 'Quinta Colonna' infiltrata a Teheran Vai su X

Israele ha attaccato l’Iran. Cosa succede ora? E soprattutto qual’è il rischio escalation nella regione? Ne parliamo in diretta con gli analisti del Centro Studi Internazionali Tiziano Marini, e Emmanuele Panero. [#IlMessaggero] #israele #iran #guerra Vai su Facebook

Perché Israele ha attaccato ora l'Iran e che ruolo hanno giocato davvero gli Usa? Il videocommento di Dario Fabbri; Missili e droni tra Israele e Iran, Meloni convoca l'intelligence. Le indicazioni per gli italiani nelle zone di guerra; Perché Israele ha attaccato l'Iran? Che c'entra l'atomica? Le cose da sapere.

Come Israele ha attaccato l’Iran, il ruolo del Mossad e la ‘Quinta Colonna’ infiltrata a Teheran - Cellule segrete infiltrate nel cuore del nemico, operazioni di controspionaggio passate sotto il naso dei pasdaran, armi contrabbandate dentro un Paese impermeabile. Secondo msn.com

Perché Israele ha attaccato l'Iran (e qual è il ruolo degli Usa) - Nella notte tra il 12 e il 13 giugno una serie di attacchi israeliani ha colpito impianti nucleari, siti militari e zone residenziali dell’Iran. Si legge su tg24.sky.it

Guerra tra Israele e Iran, il doppio gioco di Trump e cosa succede ora: perché il conflitto può estendersi - L'Iran minaccia le basi Usa e i colloqui sul nucleare possono saltare ... Da virgilio.it