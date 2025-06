Perché Iron Dome è stato ‘bucato’ dai razzi iraniani | tutte le falle dello scudo di Israele

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2025, Israele si è trovato sotto un attacco massiccio di circa 200 missili iraniani, con il sistema Iron Dome che ha dimostrato sia i suoi punti di forza sia le sue vulnerabilità. Sebbene l’efficacia sia stata notevole, un'analisi approfondita rivela anche le falle di uno scudo considerato tra i più avanzati al mondo. Ma come mai, nonostante tutto, alcune testate sono riuscite a penetrare questa difesa innovativa?

Tel Aviv, 14 giugno 2025 - Nella notte circa duecento missili iraniani hanno sorvolato Israele: stando alle fonti dell'Idf, circa il 25% di loro ha colpito, perlopiù in aree disabitate e di campagna. È successo "secondo protocollo", ovvero l'esercito dello Stato ebraico aveva calcolato la possibilità che ciò potesse avvenire. Ma quindi, come mai l'Iron Dome, uno dei sistemi di difesa aerea più efficienti al mondo, è stato 'bucato' dai missili iraniani? Per comprendere la ragione, è innanzitutto necessario capire come funzioni il meccanismo. epaselect epa12174480 Israel's Iron Dome air defence system intercepts a projectile over the West Bank city of Nablus, 14 June 2025.