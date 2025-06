Perché Ilaria Salis non andrà in Ungheria per il Pride | Rischio 24 anni di carcere

Perché Ilaria Salis ha scelto di non partecipare al Pride di Budapest? A causa di un rischio reale di 24 anni di carcere, l’eurodeputata evidenzia la dura realtà delle tensioni tra diritti civili e autoritarismo in Ungheria. La sua decisione riflette un grido d’allarme sull’importanza di difendere lo stato di diritto in Europa. Se la Commissione votasse per la revoca, si riaprirebbero le controversie legali che potrebbero mettere a repentaglio la libertà di chi lotta per i diritti umani.

Ilaria Salis non andrà in Ungheria per partecipare al Pride di Budapest. Perché rischia una condanna a 24 anni di carcere. Lo dice la stessa eurodeputata oggi in un’intervista a La Stampa: «L’Europa deve decidere se stare dalla parte dello stato di diritto o dalla parte dell’autoritarismo. Se la commissione il 24 giugno, e poi la plenaria i primi di luglio, dovessero votare per la revoca si riaprirebbe il processo a mio carico in Ungheria. Da Budapest potrebbe venire emesso un mandato di cattura e potrei essere arrestata in Italia o a Bruxelles, mentre sono al lavoro». Un processo farsa. Quello che teme l’eletta di Avs è «un processo farsa con un esito certo: la mia condanna a 24 anni di carcere, come auspicato tanto dal premier Orbán quanto da molti rappresentanti del suo governo che in tutti questi mesi hanno continuato a darmi della terrorista. 🔗 Leggi su Open.online

