Perché il remake di Silent Hill 2 è stato realizzato prima del capitolo originale? La risposta non è scontata

In molti si chiedono perché il remake di Silent Hill 2 sia stato realizzato prima del capitolo originale, un’operazione insolita nel mondo videoludico. La risposta, tuttavia, non è così ovvia come potrebbe sembrare: dietro questa scelta si celano motivazioni strategiche, tecniche e narrative che meritano di essere esplorate. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione sorprendente, che potrebbe rivoluzionare la percezione della serie e del suo futuro.

Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare del remake di Silent Hill, il capitolo originale uscito nell’ormai lontano 1999, sviluppato da Bloober Team dopo lo strabiliante successo del rifacimento del secondo capitolo. Viene da chiedersi, però, perché Konami ha assegnato alla software house la lavorazione di Silent Hill 2 prima del capostipite del ’99? La risposta ha molteplici spiegazioni e non è affatto scontata. In tanti, infatti, i primi tempi dell’annuncio del remake del 2 avevano ipotizzato che la compagnia giapponese volesse imitare Capcom e il successo del suo Resident Evil 2, senza considerare tuttavia che di quest’ultima serie erano già stati fatti ben due remake pochi anni prima e ancora perfettamente giocabili (sebbene tecnicamente non eccelsi e con un diverso motore grafico). 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Perché il remake di Silent Hill 2 è stato realizzato prima del capitolo originale? La risposta non è scontata

