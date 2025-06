Perché gli ucraini esultano per l’attacco israeliano all’Iran

In un panorama internazionale turbolento, le reazioni degli ucraini all’attacco israeliano all’Iran sollevano interrogativi e sentimenti contrastanti. Perché molti esultano di fronte a una escalation che rischia di alimentare ulteriori conflitti e instabilità? Dietro queste dinamiche si nascondono interessi geopolitici, alleanze complesse e un’eterna lotta tra potenze regionali e globali. Ma cosa spinge davvero i popoli a gioire o a temere tali eventi? La risposta si cela in un delicato equilibrio di strategie e passioni.

Al direttore - C’è l’Iran dietro alla strage al rave del 7 ottobre 2023. C’è l’Iran dietro agli incessanti lanci di razzi verso i civili dello stato ebraico. Ed è sempre la nazione dell’ayatoll?ah Khamenei che prova a munirsi della bomba atomica da sganciare – va da sé – su Israele. Parliamo di un paese dove, secondo Amnesty International, nei primi quattro mesi del 2025 sono state compiute trecento condanne a morte, molte delle quali per adulterio, stupro, omosessualità e “pratiche non sessuali ma erotiche tra uomini”. Ma l’importante resta attaccare Israele sempre e comunque, ovvero l’unico paese che, almeno per quanto riguarda l’Iran, sta salvando quel che resta dell’occidente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché gli ucraini esultano per l’attacco israeliano all’Iran

