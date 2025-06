Per Mario Adinolfi 15 mila euro a settimana per Patrizia Rossetti 12 mila | tutti i cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi

Per Mario Adinolfi 15 mila euro a settimana, Patrizia Rossetti ne riceve 12 mila: sono i cachet dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025. Un bilancio che svela quanto conta il reality, tra fame, caldo e convivenza forzata. Anche se i ritiri sono stati numerosi, gli aspiranti naufraghi continuano a sfidarsi, mosso non solo dalla voglia di visibilità, ma anche da ingenti guadagni. Il più pagato, stando a...

L’edizione 2025 de “ L’Isola dei Famosi “, in onda con ascolti altalenanti, volge al termine. Il settimanale “ Oggi ” fa i conti in tasca al reality condotto da Veronica Gentili, con i concorrenti alle prese con la fame, il caldo, la mancanza di comodità e la convivenza con gli altri naufraghi. Aspetti che sopportano, anche se i ritiri sono stati numerosi, in cambio di visibilità ma soprattutto per ragioni economiche. Il più pagato, stando a quanto riferisce il giornale diretto da Andrea Biavardi, sarebbe Mario Adinolfi. Una partecipazione inattesa e anche discussa, l’ex politico si è messo in gioco ottenendo un cachet settimanale di 15 mila euro, considerando il numero delle puntate dovrebbe facilmente superare quota 100 mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per Mario Adinolfi 15 mila euro a settimana, per Patrizia Rossetti 12 mila”: tutti i cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi

#MarioAdinolfi si spoglia della sua pesante armatura. Dopo aver trascorso quasi un mese a lanciare frecciatine a destra e manca e aver fatto impazzire alcuni concorrenti dell'#isoladeifamosi, il naufrago si racconta e lascia spazio ad un nuovo personaggio, o f Vai su Facebook

