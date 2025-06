Per M49 e JJ4 danni psicologici irreparabili non li lasceremo soli

Per M49 e JJ4, danni psicologici irreparabili, non li lasceremo soli. La notte tra il 13 e il 14 giugno, gli attivisti del “Movimento Centopercentoanimalisti” si sono radunati davanti al Casteller in un blitz animalista per chiedere la liberazione degli orsi Gaja e Papillon, noti come M49 e JJ4. Si è acceso un coro di voci appassionate, un gesto forte per difendere i diritti di questi esseri innocenti e sensibilizzare l’intera comunità.

Blitz animalista davanti al Casteller nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Gli attivisti del "Movimento Centopercentoanimalisti" hanno organizzato una manifestazione davanti ai cancelli del Casteller per chiedere la liberazione degli orsi Gaja e Papillon, noti anche come M49 e JJ4.

