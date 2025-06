Per il GP del Canada Russell in pole 5° Hamilton e 8° Leclerc

A Montréal, il semaforo si accende e la tensione raggiunge l’apice: George Russell conquista la pole position nel GP del Canada, aprendo le danze di un emozionante weekend di Formula 1. Con Hamilton e Leclerc nelle prime posizioni, i fan sono pronti a vivere una gara ricca di sorprese e adrenalina. Ma cosa ci riserverà questa sfida? Restate con noi per scoprirlo!

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell partirà in pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. 1’10?899 il tempo del pilota Mercedes, che precede di 0?160 Max Verstappen (Red Bull) e di 0?221 Oscar Piastri (McLaren). Ferrari quinta con Lewis Hamilton (+0?627) e ottava con Charles Leclerc (+0?783). Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è quarto; mentre sesto un super Fernando Alonso (Aston Martin). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: canada - russell - pole - hamilton

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: erroraccio di Leclerc, Ferrari danneggiata. Russell comanda - Benvenuti alla nostra appassionante copertura live del GP di Canada 2025 di F1! Tra emozionanti sorpassi, errori clamorosi e strategie audaci, il circuito di Montreal si anima sotto i riflettori.

George Russell chiude in testa la seconda sessione di prove libere in Canada Si riaffaccia nei piani alti la McLaren con Lando Norris secondo. Bene Antonelli, 3°. Quarta piazza per Albon, poi Alonso. 6° Piastri davanti a Sainz, Hamilton e Verstappen. w Vai su Facebook

RUSSELL È IL PIÙ VELOCE A MONTREAL ? Il pilota della Mercedes bissa la pole dello scorso anno timbrando il miglior tempo davanti a Verstappen e Piastri #F1 #CanadianGP #Formula1 #Russell Vai su X

Qualifiche F1 Canada: pole Russell, Max 2°. Hamilton 5°, Leclerc 8°; In Canada Russell brucia Verstappen ed è pole! Delusione Ferrari: 5° Hamilton, 8° Leclerc; Per il GP del Canada Russell in pole, 5° Hamilton e 8° Leclerc.

F1: sorpresa Russell in pole a Montreal, Hamilton 5/o

Secondo ansa.it: Sulla pista Villeneuve di Montreal, George Russell si prende con un super giro finale la pole position del Gran Premio e posiziona la scuderia di Toto Wolff ...