Per George RR Martin il miglior episodio televisivo di sempre non è certo ne Il Trono di Spade

Un attesissimo ritorno. Ma sorprendentemente, lo scrittore non indica la celebre serie di Game of Thrones come il suo episodio preferito. George R.R. Martin, infatti, rivela quale sia secondo lui il miglior episodio televisivo di sempre, lasciando tutti a bocca aperta e dimostrando ancora una volta di essere un maestro nel sorprendere i suoi fan. Scopriamo insieme quale produzione ha conquistato il suo cuore e perché.

Lo scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco spiazza tutti e rivela qual è secondo lui il miglior episodio di sempre delle serie tv. E no, non è uno de Il Trono di Spade. George R.R. Martin è la penna che ha dato inizio a una delle saghe più apprezzate e fortunate degli ultimi anni, a partire dai libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco alla loro trasposizione con Il Trono di Spade, fino a House of the Dragon di cui si attende la terza stagione. Insomma, uno che di scrittura se ne intende. Ma se dovesse scegliere un episodio perfetto delle serie tv non è ai suoi che guarderebbe. Lo scrittore, infatti, ha le idee chiare e in un post pubblicato sul suo blog personale Not A Blog, ha rivelato che, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Per George R.R. Martin il miglior episodio televisivo di sempre non è certo ne Il Trono di Spade

In questa notizia si parla di: trono - episodio - spade - george

Il produttore Ryan Condal, responsabile dello spinoff-prequel di Il trono di spade, ha rivelato che i nuovi episodi saranno più ricchi d'azione, e riprenderanno scene molto importanti presenti nella fonte letteraria Vai su X

| : " " Nel suo ultimo post sul blog, George R. R. Martin ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di un film animato tratto da A Dozen Tough Jobs di Howard Waldrop... …ma ha anche colto l’ Vai su Facebook

Per George R.R. Martin il miglior episodio televisivo di sempre non è certo ne Il Trono di Spade; Il Trono di Spade: George R.R. Martin non sopporta gli adattamenti delle sue opere; My Lady Jane cancellata da Prime, George R.R Martin del Trono di Spade si oppone: Merita più di 8 episodi.

Il Trono di Spade: George R.R. Martin svela il suo episodio preferito della serie - L'episodio si caratterizza per l'ambientazione, in un unico luogo, e per gli effetti speciali ... Segnala comingsoon.it

Il Trono di Spade, George R. R. Martin: Tre gli spin-off ancora in sviluppo - Un compendio inesauribile di episodi e dettagli, Fuoco e sangue risponde tra le altre a domande importanti quali: com'è stato forgiato il Trono di Spade? Si legge su comingsoon.it

Il Trono di Spade: George Martin voleva 10 stagioni da HBO per la storia completa - Il Trono di Spade sarebbe dovuto durare 10 stagioni composte ognuna da 10 episodi secondo l'autore dei libri, George R. Riporta multiplayer.it