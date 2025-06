Pensioni anticipate 2026 | se si hanno 66 anni conviene Quota 103 o attendere pensione di vecchiaia?

Se hai 66 anni e ti avvicini alle scelte pensionistiche del 2026, è fondamentale valutare attentamente tra quota 103 e l’attesa della pensione di vecchiaia. La decisione può influire sulla tua stabilità finanziaria futura e sul modo in cui pianifichi il tuo tempo libero. Oggi, con l’esperto Dott. Perfetto, analizzeremo i pro e i contro per aiutarti a scegliere la strada più vantaggiosa. Scopriamolo insieme.

Quest’oggi pubblichiamo per la sezione ‘ L’esperto risponde’ una domanda interessante posta da Marco, un nostro lettore, visto che il Dott. Perfetto si é gentilmente prestato ad una risposta accurata e riteniamo possa tornare utile a tutti i nostri lettori. Il quesito di Marco é il seguente e riguarda le pensioni anticipate, dove emergono ancora dubbi tra i lavoratori prossimi alla pensione: “ Mi sono perso, entro il 2025 riuscirò ad arrivare a 41 anni di contributi e 66 anni d’età, cristallizzo la Quota 103, potrà ancora usufruirne nel caso? In pensione pensavo comunque di andare nel 2026 con 67 anni di contributi”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

