Pensionato non torna a casa Scattano le ricerche | ritrovato sano e salvo

Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una comunità: un pensionato di 74 anni scomparso nel nulla. Malato e fragile, è stato ritrovato sano e salvo grazie alla prontezza delle ricerche e alla dedizione dei vigili del fuoco. La sua storia ci ricorda quanto sia importante la solidarietà e l’attenzione verso chi rischia di perdersi. Fortunatamente, questa volta, l’esito positivo ha regalato speranza e sollievo a tutti.

Un uomo di 74 anni, malato, giovedì non aveva fatto ritorno alla sua abitazione. I parenti hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche. Il pensionato è affetto da una malattia che gli blocca i muscoli e giovedì non ha fatto ritorno a casa. I parenti hanno avvertito i vigili del fuoco. Le ricerche sono cominciate intorno alle 20 e i pompieri, ripercorrendo le vie che di solito batte il 74enne, arrivati nella campagna della frazione Trezzolasco di Sergnano, lo hanno trovato. L’uomo aveva avuto un attacco della malattia che lo aveva bloccato. È stata chiamata un’ambulanza della Croce Vede di Crema che ha preso il 74enne e l’ha portato all’ ospedale di Crema, dove è stato ricevuto in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pensionato non torna a casa. Scattano le ricerche: ritrovato sano e salvo

