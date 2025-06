Pecoraro Scanio | Futuro dell' agricoltura è EcoDigital e dei giovani

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e ex ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, ha sottolineato con entusiasmo che il futuro dell'agricoltura è EcoDigital e nelle mani dei giovani. Durante la XVIII edizione di Oscar Green, il prestigioso premio di Coldiretti Giovani Impresa, ha evidenziato come innovazione e sostenibilità rappresentino le chiavi per un settore agricolo sempre più all'avanguardia. È in questa direzione che si costruisce il domani del nostro territorio.

Udine, 14 giu. (askanews) - "Il futuro dell'agricoltura è EcoDigital ed è in mano ai giovani": è il messaggio lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, in occasione della XVIII edizione dell'Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l'innovazione in agricoltura. "Seguo l'Oscar Green fin dalla prima edizione - ha ricordato Pecoraro Scanio - perché incarna esattamente lo spirito della legge sulla multifunzionalità agricola che ho avuto l'onore di firmare il 18 maggio 2001. Una legge che ha cambiato il volto dell'agricoltura italiana, rendendola un modello europeo per l'impegno dei giovani, delle donne e per lo sviluppo sostenibile dei territori".

