Pd Sabatino scrive a Schlein e Fossi | A rischio la credibilità del partito

difendere l’integrità del partito e ristabilire la fiducia dei cittadini. La situazione a Pisa non può essere sottovalutata, poiché il futuro del Pd dipende dalla capacità di affrontare con fermezza e trasparenza ogni criticità. È giunto il momento di agire con decisione per tutelare i valori che ci uniscono e garantire un percorso condiviso verso una ricostruzione solida e credibile.

"Quanto sta accadendo a Pisa rischia di minare la credibilità, la trasparenza e la stessa tenuta democratica del Pd in città. È mio dovere denunciare pubblicamente una situazione che, oltrepassando ogni limite, richiede un intervento immediato da parte della segreteria nazionale e del segretario regionale". Il segretario provinciale dem, Oreste Sabatino, rompe gli indugi e fa appello direttamente a Elly Schlein ed Emiliano Fossi per provare a sanare l’ennesimo scontro apertosi in concomitanza del congresso per eleggere il segretario cittadino e che vede contrapposti Mario Iannella (area riformista) e Marco Biondi (area Schlein): nel mirino presunte irregolarità sul tesseramento che potrebbero compromettere la correttezza del percorso congressuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it